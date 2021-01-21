Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.888 -1,03 BIST ANKARA 2.415 -0,35 BIST ANTALYA 2.782 -0,14 BIST BALIKESİR 2.652 -1,21 BIST BURSA 4.008 0,33 BIST DENIZLI 3.091 -1,05 BIST ISTANBUL 1.675 -1,00 BIST IZMIR 3.644 -0,41 BIST KAYSERI 9.559 1,35 BIST KOCAELI 3.829 -0,80 BIST KONYA 3.718 -1,75 BIST TEKIRDAĞ 10.421 2,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi

Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Canlı anlatım

Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti

Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti

Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım

İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor