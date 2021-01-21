Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.888
|-1,03
|BIST ANKARA
|2.415
|-0,35
|BIST ANTALYA
|2.782
|-0,14
|BIST BALIKESİR
|2.652
|-1,21
|BIST BURSA
|4.008
|0,33
|BIST DENIZLI
|3.091
|-1,05
|BIST ISTANBUL
|1.675
|-1,00
|BIST IZMIR
|3.644
|-0,41
|BIST KAYSERI
|9.559
|1,35
|BIST KOCAELI
|3.829
|-0,80
|BIST KONYA
|3.718
|-1,75
|BIST TEKIRDAĞ
|10.421
|2,61
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi