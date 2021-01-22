Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.748 -1,78 BIST ANKARA 2.419 0,17 BIST ANTALYA 2.908 4,51 BIST BALIKESİR 2.688 1,34 BIST BURSA 3.996 -0,30 BIST DENIZLI 3.091 0,02 BIST ISTANBUL 1.671 -0,24 BIST IZMIR 3.682 1,03 BIST KAYSERI 9.501 -0,60 BIST KOCAELI 3.789 -1,05 BIST KONYA 3.846 3,46 BIST TEKIRDAĞ 10.387 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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