Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.769
|0,28
|BIST ANKARA
|2.426
|0,31
|BIST ANTALYA
|2.967
|2,03
|BIST BALIKESİR
|2.827
|5,19
|BIST BURSA
|4.096
|2,50
|BIST DENIZLI
|3.231
|4,50
|BIST ISTANBUL
|1.669
|-0,07
|BIST IZMIR
|3.817
|3,69
|BIST KAYSERI
|9.554
|0,56
|BIST KOCAELI
|3.797
|0,22
|BIST KONYA
|3.936
|2,33
|BIST TEKIRDAĞ
|11.168
|7,52
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi