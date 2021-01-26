Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 8.131 4,65 BIST ANKARA 2.425 -0,04 BIST ANTALYA 3.004 1,26 BIST BALIKESİR 2.736 -3,25 BIST BURSA 4.039 -1,37 BIST DENIZLI 3.124 -3,29 BIST ISTANBUL 1.660 -0,57 BIST IZMIR 3.781 -0,95 BIST KAYSERI 9.737 1,91 BIST KOCAELI 3.740 -1,51 BIST KONYA 3.964 0,71 BIST TEKIRDAĞ 10.825 -3,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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