Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.131
|4,65
|BIST ANKARA
|2.425
|-0,04
|BIST ANTALYA
|3.004
|1,26
|BIST BALIKESİR
|2.736
|-3,25
|BIST BURSA
|4.039
|-1,37
|BIST DENIZLI
|3.124
|-3,29
|BIST ISTANBUL
|1.660
|-0,57
|BIST IZMIR
|3.781
|-0,95
|BIST KAYSERI
|9.737
|1,91
|BIST KOCAELI
|3.740
|-1,51
|BIST KONYA
|3.964
|0,71
|BIST TEKIRDAĞ
|10.825
|-3,08
Kaynak: AA
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