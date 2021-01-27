Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

27.01.2021 19:03
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.512-7,61BIST ANKARA2.315-4,54BIST ANTALYA2.930-2,46BIST BALIKESİR2.605-4,77BIST BURSA3.791-6,14BIST DENIZLI3.2102,75BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA7.512-7,61
BIST ANKARA2.315-4,54
BIST ANTALYA2.930-2,46
BIST BALIKESİR2.605-4,77
BIST BURSA3.791-6,14
BIST DENIZLI3.2102,75
BIST ISTANBUL1.578-4,93
BIST IZMIR3.558-5,91
BIST KAYSERI9.246-5,04
BIST KOCAELI3.554-4,95
BIST KONYA3.743-5,57
BIST TEKIRDAĞ10.139-6,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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