Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.859
|-2,21
|BIST ANKARA
|2.310
|-1,36
|BIST ANTALYA
|2.976
|-1,91
|BIST BALIKESİR
|2.635
|-1,48
|BIST BURSA
|3.874
|-0,40
|BIST DENIZLI
|3.206
|3,15
|BIST ISTANBUL
|1.593
|-1,24
|BIST IZMIR
|3.677
|-0,21
|BIST KAYSERI
|9.399
|-0,97
|BIST KOCAELI
|3.573
|-3,09
|BIST KONYA
|3.806
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|10.864
|2,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi