Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.891
|0,40
|BIST ANKARA
|2.353
|1,85
|BIST ANTALYA
|2.960
|-0,54
|BIST BALIKESİR
|2.691
|2,12
|BIST BURSA
|3.995
|3,12
|BIST DENIZLI
|3.199
|-0,20
|BIST ISTANBUL
|1.609
|1,00
|BIST IZMIR
|3.783
|2,87
|BIST KAYSERI
|9.489
|0,95
|BIST KOCAELI
|3.663
|2,52
|BIST KONYA
|4.032
|5,92
|BIST TEKIRDAĞ
|10.938
|0,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi