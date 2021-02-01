Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 7.891 0,40 BIST ANKARA 2.353 1,85 BIST ANTALYA 2.960 -0,54 BIST BALIKESİR 2.691 2,12 BIST BURSA 3.995 3,12 BIST DENIZLI 3.199 -0,20 BIST ISTANBUL 1.609 1,00 BIST IZMIR 3.783 2,87 BIST KAYSERI 9.489 0,95 BIST KOCAELI 3.663 2,52 BIST KONYA 4.032 5,92 BIST TEKIRDAĞ 10.938 0,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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