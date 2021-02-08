Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.617
|1,46
|BIST ANKARA
|2.408
|0,56
|BIST ANTALYA
|3.039
|1,17
|BIST BALIKESİR
|2.648
|-0,67
|BIST BURSA
|3.996
|-1,33
|BIST DENIZLI
|3.234
|0,49
|BIST ISTANBUL
|1.656
|-0,31
|BIST IZMIR
|3.953
|1,86
|BIST KAYSERI
|10.128
|3,55
|BIST KOCAELI
|3.761
|0,40
|BIST KONYA
|4.435
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|11.631
|-1,31
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi