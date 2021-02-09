Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 8.792 2,03 BIST ANKARA 2.411 0,11 BIST ANTALYA 3.051 0,39 BIST BALIKESİR 2.613 -1,31 BIST BURSA 3.972 -0,59 BIST DENIZLI 3.285 1,57 BIST ISTANBUL 1.666 0,65 BIST IZMIR 3.975 0,56 BIST KAYSERI 10.654 5,20 BIST KOCAELI 3.805 1,19 BIST KONYA 4.444 0,20 BIST TEKIRDAĞ 11.406 -1,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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