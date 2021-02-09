Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.792
|2,03
|BIST ANKARA
|2.411
|0,11
|BIST ANTALYA
|3.051
|0,39
|BIST BALIKESİR
|2.613
|-1,31
|BIST BURSA
|3.972
|-0,59
|BIST DENIZLI
|3.285
|1,57
|BIST ISTANBUL
|1.666
|0,65
|BIST IZMIR
|3.975
|0,56
|BIST KAYSERI
|10.654
|5,20
|BIST KOCAELI
|3.805
|1,19
|BIST KONYA
|4.444
|0,20
|BIST TEKIRDAĞ
|11.406
|-1,94
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi