Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 10.370 9,36 BIST ANKARA 2.455 0,20 BIST ANTALYA 3.122 3,92 BIST BALIKESİR 2.730 -0,67 BIST BURSA 3.971 -1,47 BIST DENIZLI 3.220 -0,36 BIST ISTANBUL 1.674 0,01 BIST IZMIR 3.967 0,34 BIST KAYSERI 10.937 -2,89 BIST KOCAELI 3.804 -1,33 BIST KONYA 4.487 -1,32 BIST TEKIRDAĞ 11.940 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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