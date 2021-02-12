Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

12.02.2021 18:51
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA10.3709,36BIST ANKARA2.4550,20BIST ANTALYA3.1223,92BIST BALIKESİR2.730-0,67BIST BURSA3.971-1,47BIST DENIZLI3.220-0,36BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA10.3709,36
BIST ANKARA2.4550,20
BIST ANTALYA3.1223,92
BIST BALIKESİR2.730-0,67
BIST BURSA3.971-1,47
BIST DENIZLI3.220-0,36
BIST ISTANBUL1.6740,01
BIST IZMIR3.9670,34
BIST KAYSERI10.937-2,89
BIST KOCAELI3.804-1,33
BIST KONYA4.487-1,32
BIST TEKIRDAĞ11.9402,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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