Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.257 8,24 BIST ANKARA 2.489 -0,87 BIST ANTALYA 3.058 -2,65 BIST BALIKESİR 2.719 0,40 BIST BURSA 3.940 -0,95 BIST DENIZLI 3.175 -2,49 BIST ISTANBUL 1.691 -0,67 BIST IZMIR 4.040 -0,62 BIST KAYSERI 11.429 1,88 BIST KOCAELI 3.826 -1,35 BIST KONYA 4.619 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 12.713 2,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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