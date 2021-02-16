Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.257
|8,24
|BIST ANKARA
|2.489
|-0,87
|BIST ANTALYA
|3.058
|-2,65
|BIST BALIKESİR
|2.719
|0,40
|BIST BURSA
|3.940
|-0,95
|BIST DENIZLI
|3.175
|-2,49
|BIST ISTANBUL
|1.691
|-0,67
|BIST IZMIR
|4.040
|-0,62
|BIST KAYSERI
|11.429
|1,88
|BIST KOCAELI
|3.826
|-1,35
|BIST KONYA
|4.619
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|12.713
|2,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi