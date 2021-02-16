Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

16.02.2021 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.2578,24BIST ANKARA2.489-0,87BIST ANTALYA3.058-2,65BIST BALIKESİR2.7190,40BIST BURSA3.940-0,95BIST DENIZLI3.175-2,49BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.2578,24
BIST ANKARA2.489-0,87
BIST ANTALYA3.058-2,65
BIST BALIKESİR2.7190,40
BIST BURSA3.940-0,95
BIST DENIZLI3.175-2,49
BIST ISTANBUL1.691-0,67
BIST IZMIR4.040-0,62
BIST KAYSERI11.4291,88
BIST KOCAELI3.826-1,35
BIST KONYA4.619-0,39
BIST TEKIRDAĞ12.7132,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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