Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.405
|9,37
|BIST ANKARA
|2.480
|-0,33
|BIST ANTALYA
|3.021
|-1,20
|BIST BALIKESİR
|2.690
|-1,08
|BIST BURSA
|4.010
|1,77
|BIST DENIZLI
|3.257
|2,56
|BIST ISTANBUL
|1.677
|-0,81
|BIST IZMIR
|3.984
|-1,38
|BIST KAYSERI
|11.271
|-1,38
|BIST KOCAELI
|3.884
|1,51
|BIST KONYA
|4.668
|1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|12.797
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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