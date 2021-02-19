Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.314 -9,64 BIST ANKARA 2.501 -0,27 BIST ANTALYA 2.892 -1,49 BIST BALIKESİR 2.727 0,90 BIST BURSA 3.998 0,21 BIST DENIZLI 3.327 0,31 BIST ISTANBUL 1.699 1,37 BIST IZMIR 3.987 -1,62 BIST KAYSERI 11.335 0,37 BIST KOCAELI 4.131 1,81 BIST KONYA 4.636 -0,63 BIST TEKIRDAĞ 13.271 3,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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