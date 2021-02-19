Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.314
|-9,64
|BIST ANKARA
|2.501
|-0,27
|BIST ANTALYA
|2.892
|-1,49
|BIST BALIKESİR
|2.727
|0,90
|BIST BURSA
|3.998
|0,21
|BIST DENIZLI
|3.327
|0,31
|BIST ISTANBUL
|1.699
|1,37
|BIST IZMIR
|3.987
|-1,62
|BIST KAYSERI
|11.335
|0,37
|BIST KOCAELI
|4.131
|1,81
|BIST KONYA
|4.636
|-0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|13.271
|3,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi