Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

22.02.2021 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.060-9,42BIST ANKARA2.475-1,06BIST ANTALYA2.805-3,00BIST BALIKESİR2.713-0,52BIST BURSA4.0771,96BIST DENIZLI3.4222,86BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA12.060-9,42
BIST ANKARA2.475-1,06
BIST ANTALYA2.805-3,00
BIST BALIKESİR2.713-0,52
BIST BURSA4.0771,96
BIST DENIZLI3.4222,86
BIST ISTANBUL1.6990,01
BIST IZMIR3.896-2,30
BIST KAYSERI11.134-1,77
BIST KOCAELI4.2162,05
BIST KONYA4.475-3,46
BIST TEKIRDAĞ13.152-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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