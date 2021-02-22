Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.060
|-9,42
|BIST ANKARA
|2.475
|-1,06
|BIST ANTALYA
|2.805
|-3,00
|BIST BALIKESİR
|2.713
|-0,52
|BIST BURSA
|4.077
|1,96
|BIST DENIZLI
|3.422
|2,86
|BIST ISTANBUL
|1.699
|0,01
|BIST IZMIR
|3.896
|-2,30
|BIST KAYSERI
|11.134
|-1,77
|BIST KOCAELI
|4.216
|2,05
|BIST KONYA
|4.475
|-3,46
|BIST TEKIRDAĞ
|13.152
|-0,90
Kaynak: AA
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