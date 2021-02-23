Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|10.934
|-9,34
|BIST ANKARA
|2.397
|-3,16
|BIST ANTALYA
|2.669
|-4,87
|BIST BALIKESİR
|2.611
|-3,74
|BIST BURSA
|3.905
|-4,20
|BIST DENIZLI
|3.349
|-2,15
|BIST ISTANBUL
|1.666
|-1,93
|BIST IZMIR
|3.856
|-1,00
|BIST KAYSERI
|10.700
|-3,90
|BIST KOCAELI
|4.075
|-3,34
|BIST KONYA
|4.207
|-5,99
|BIST TEKIRDAĞ
|12.524
|-4,77
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi