Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.135
|0,19
|BIST ANKARA
|2.406
|3,30
|BIST ANTALYA
|2.949
|5,26
|BIST BALIKESİR
|2.534
|3,32
|BIST BURSA
|3.795
|5,78
|BIST DENIZLI
|3.200
|2,57
|BIST ISTANBUL
|1.670
|3,93
|BIST IZMIR
|3.891
|4,10
|BIST KAYSERI
|10.871
|6,22
|BIST KOCAELI
|4.128
|6,84
|BIST KONYA
|4.262
|4,30
|BIST TEKIRDAĞ
|12.337
|5,27
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi