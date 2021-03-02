Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

02.03.2021 18:55
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.678-3,77BIST ANKARA2.376-1,24BIST ANTALYA3.0433,19BIST BALIKESİR2.490-1,74BIST BURSA3.8651,86BIST DENIZLI3.2481,50BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA11.678-3,77
BIST ANKARA2.376-1,24
BIST ANTALYA3.0433,19
BIST BALIKESİR2.490-1,74
BIST BURSA3.8651,86
BIST DENIZLI3.2481,50
BIST ISTANBUL1.6760,40
BIST IZMIR3.848-1,10
BIST KAYSERI11.2123,13
BIST KOCAELI4.1300,05
BIST KONYA4.2940,74
BIST TEKIRDAĞ12.146-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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