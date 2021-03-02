Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.678
|-3,77
|BIST ANKARA
|2.376
|-1,24
|BIST ANTALYA
|3.043
|3,19
|BIST BALIKESİR
|2.490
|-1,74
|BIST BURSA
|3.865
|1,86
|BIST DENIZLI
|3.248
|1,50
|BIST ISTANBUL
|1.676
|0,40
|BIST IZMIR
|3.848
|-1,10
|BIST KAYSERI
|11.212
|3,13
|BIST KOCAELI
|4.130
|0,05
|BIST KONYA
|4.294
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|12.146
|-1,54
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi