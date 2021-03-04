Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 12.028 1,58 BIST ANKARA 2.391 0,10 BIST ANTALYA 3.003 -0,30 BIST BALIKESİR 2.534 1,77 BIST BURSA 3.826 -0,94 BIST DENIZLI 3.230 0,90 BIST ISTANBUL 1.687 0,29 BIST IZMIR 3.899 1,22 BIST KAYSERI 11.009 -1,72 BIST KOCAELI 4.009 -1,42 BIST KONYA 4.376 -1,27 BIST TEKIRDAĞ 12.528 1,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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