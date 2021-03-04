Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.028
|1,58
|BIST ANKARA
|2.391
|0,10
|BIST ANTALYA
|3.003
|-0,30
|BIST BALIKESİR
|2.534
|1,77
|BIST BURSA
|3.826
|-0,94
|BIST DENIZLI
|3.230
|0,90
|BIST ISTANBUL
|1.687
|0,29
|BIST IZMIR
|3.899
|1,22
|BIST KAYSERI
|11.009
|-1,72
|BIST KOCAELI
|4.009
|-1,42
|BIST KONYA
|4.376
|-1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|12.528
|1,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi