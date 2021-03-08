Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

08.03.2021 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.676-1,68BIST ANKARA2.383-0,63BIST ANTALYA3.034-0,60BIST BALIKESİR2.598-0,35BIST BURSA3.803-1,33BIST DENIZLI3.3051,66BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA11.676-1,68
BIST ANKARA2.383-0,63
BIST ANTALYA3.034-0,60
BIST BALIKESİR2.598-0,35
BIST BURSA3.803-1,33
BIST DENIZLI3.3051,66
BIST ISTANBUL1.685-0,53
BIST IZMIR4.0011,65
BIST KAYSERI11.3571,53
BIST KOCAELI4.0491,03
BIST KONYA4.188-2,49
BIST TEKIRDAĞ12.039-2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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