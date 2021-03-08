Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 11.676 -1,68 BIST ANKARA 2.383 -0,63 BIST ANTALYA 3.034 -0,60 BIST BALIKESİR 2.598 -0,35 BIST BURSA 3.803 -1,33 BIST DENIZLI 3.305 1,66 BIST ISTANBUL 1.685 -0,53 BIST IZMIR 4.001 1,65 BIST KAYSERI 11.357 1,53 BIST KOCAELI 4.049 1,03 BIST KONYA 4.188 -2,49 BIST TEKIRDAĞ 12.039 -2,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik

Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt

Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı

Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü