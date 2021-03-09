Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 12.742 9,14 BIST ANKARA 2.403 0,85 BIST ANTALYA 3.002 -1,06 BIST BALIKESİR 2.580 -0,67 BIST BURSA 3.836 0,88 BIST DENIZLI 3.203 -3,11 BIST ISTANBUL 1.705 1,18 BIST IZMIR 4.008 0,19 BIST KAYSERI 11.272 -0,75 BIST KOCAELI 4.066 0,41 BIST KONYA 4.249 1,46 BIST TEKIRDAĞ 11.783 -2,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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