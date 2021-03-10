Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.919 9,24 BIST ANKARA 2.419 0,66 BIST ANTALYA 3.032 1,00 BIST BALIKESİR 2.552 -1,09 BIST BURSA 3.825 -0,29 BIST DENIZLI 3.204 0,05 BIST ISTANBUL 1.718 0,77 BIST IZMIR 4.025 0,41 BIST KAYSERI 11.285 0,12 BIST KOCAELI 4.093 0,66 BIST KONYA 4.324 1,76 BIST TEKIRDAĞ 12.318 4,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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