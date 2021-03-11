Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.516
|-2,90
|BIST ANKARA
|2.411
|-0,35
|BIST ANTALYA
|3.011
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|2.548
|-0,16
|BIST BURSA
|3.846
|0,53
|BIST DENIZLI
|3.184
|-0,62
|BIST ISTANBUL
|1.710
|-0,47
|BIST IZMIR
|3.971
|-1,33
|BIST KAYSERI
|11.196
|-0,79
|BIST KOCAELI
|4.121
|0,69
|BIST KONYA
|4.303
|-0,49
|BIST TEKIRDAĞ
|11.986
|-2,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi