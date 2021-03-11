Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.516 -2,90 BIST ANKARA 2.411 -0,35 BIST ANTALYA 3.011 -0,69 BIST BALIKESİR 2.548 -0,16 BIST BURSA 3.846 0,53 BIST DENIZLI 3.184 -0,62 BIST ISTANBUL 1.710 -0,47 BIST IZMIR 3.971 -1,33 BIST KAYSERI 11.196 -0,79 BIST KOCAELI 4.121 0,69 BIST KONYA 4.303 -0,49 BIST TEKIRDAĞ 11.986 -2,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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