Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.562
|0,34
|BIST ANKARA
|2.416
|0,24
|BIST ANTALYA
|3.076
|2,17
|BIST BALIKESİR
|2.527
|-0,82
|BIST BURSA
|3.832
|-0,37
|BIST DENIZLI
|3.159
|-0,79
|BIST ISTANBUL
|1.706
|-0,23
|BIST IZMIR
|3.947
|-0,61
|BIST KAYSERI
|11.048
|-1,32
|BIST KOCAELI
|4.121
|0,01
|BIST KONYA
|4.294
|-0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|11.960
|-0,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi