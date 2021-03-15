Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.609
|0,34
|BIST ANKARA
|2.431
|0,61
|BIST ANTALYA
|3.002
|-2,43
|BIST BALIKESİR
|2.482
|-1,78
|BIST BURSA
|3.797
|-0,91
|BIST DENIZLI
|3.169
|0,32
|BIST ISTANBUL
|1.707
|0,01
|BIST IZMIR
|3.962
|0,37
|BIST KAYSERI
|11.018
|-0,27
|BIST KOCAELI
|4.195
|1,80
|BIST KONYA
|4.260
|-0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|12.028
|0,57
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi