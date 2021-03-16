Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.251
|-2,63
|BIST ANKARA
|2.450
|0,77
|BIST ANTALYA
|3.063
|2,04
|BIST BALIKESİR
|2.491
|0,38
|BIST BURSA
|3.864
|1,75
|BIST DENIZLI
|3.417
|7,82
|BIST ISTANBUL
|1.714
|0,43
|BIST IZMIR
|3.965
|0,07
|BIST KAYSERI
|10.974
|-0,40
|BIST KOCAELI
|4.331
|3,25
|BIST KONYA
|4.232
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|12.061
|0,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi