Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.564
|2,36
|BIST ANKARA
|2.434
|-0,65
|BIST ANTALYA
|3.038
|-0,82
|BIST BALIKESİR
|2.428
|-2,53
|BIST BURSA
|3.827
|-0,94
|BIST DENIZLI
|3.296
|-3,54
|BIST ISTANBUL
|1.703
|-0,64
|BIST IZMIR
|3.901
|-1,60
|BIST KAYSERI
|10.962
|-0,10
|BIST KOCAELI
|4.391
|1,38
|BIST KONYA
|4.134
|-2,32
|BIST TEKIRDAĞ
|11.828
|-1,93
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi