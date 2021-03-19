Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.172 -0,18 BIST ANKARA 2.390 -2,04 BIST ANTALYA 2.967 -1,29 BIST BALIKESİR 2.336 -1,10 BIST BURSA 3.675 -1,68 BIST DENIZLI 3.126 -4,96 BIST ISTANBUL 1.649 -2,07 BIST IZMIR 3.872 -0,80 BIST KAYSERI 11.130 -0,65 BIST KOCAELI 4.335 1,68 BIST KONYA 4.043 -0,87 BIST TEKIRDAĞ 11.662 1,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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