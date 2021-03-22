Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.050
|-8,52
|BIST ANKARA
|2.163
|-9,51
|BIST ANTALYA
|2.706
|-8,78
|BIST BALIKESİR
|2.139
|-8,40
|BIST BURSA
|3.328
|-9,45
|BIST DENIZLI
|2.814
|-10,00
|BIST ISTANBUL
|1.490
|-9,62
|BIST IZMIR
|3.488
|-9,91
|BIST KAYSERI
|10.057
|-9,64
|BIST KOCAELI
|3.902
|-9,98
|BIST KONYA
|3.642
|-9,93
|BIST TEKIRDAĞ
|10.496
|-9,99
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi