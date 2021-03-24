Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.300
|8,32
|BIST ANKARA
|2.257
|3,80
|BIST ANTALYA
|2.875
|4,68
|BIST BALIKESİR
|2.275
|5,76
|BIST BURSA
|3.493
|5,66
|BIST DENIZLI
|2.972
|5,96
|BIST ISTANBUL
|1.557
|3,79
|BIST IZMIR
|3.762
|5,03
|BIST KAYSERI
|10.468
|5,07
|BIST KOCAELI
|4.074
|3,05
|BIST KONYA
|3.867
|5,36
|BIST TEKIRDAĞ
|11.389
|1,99
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi