Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.496 -1,99 BIST ANKARA 2.193 -1,23 BIST ANTALYA 2.905 2,66 BIST BALIKESİR 2.196 -1,26 BIST BURSA 3.350 -1,90 BIST DENIZLI 2.848 -1,40 BIST ISTANBUL 1.532 -0,76 BIST IZMIR 3.646 -2,61 BIST KAYSERI 10.297 -1,03 BIST KOCAELI 3.964 -2,15 BIST KONYA 3.896 2,64 BIST TEKIRDAĞ 11.552 2,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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