Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.575 0,58 BIST ANKARA 2.239 2,11 BIST ANTALYA 2.887 -0,62 BIST BALIKESİR 2.215 0,87 BIST BURSA 3.373 0,70 BIST DENIZLI 2.908 2,10 BIST ISTANBUL 1.533 0,02 BIST IZMIR 3.708 1,69 BIST KAYSERI 10.377 0,77 BIST KOCAELI 3.945 -0,48 BIST KONYA 3.868 -0,73 BIST TEKIRDAĞ 11.437 -1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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