Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.662
|0,64
|BIST ANKARA
|2.228
|-0,51
|BIST ANTALYA
|2.882
|-0,18
|BIST BALIKESİR
|2.162
|-2,40
|BIST BURSA
|3.461
|2,59
|BIST DENIZLI
|2.890
|-0,61
|BIST ISTANBUL
|1.531
|-0,10
|BIST IZMIR
|3.693
|-0,39
|BIST KAYSERI
|10.457
|0,78
|BIST KOCAELI
|3.977
|0,81
|BIST KONYA
|4.028
|4,13
|BIST TEKIRDAĞ
|11.531
|0,83
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi