Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.662 0,64 BIST ANKARA 2.228 -0,51 BIST ANTALYA 2.882 -0,18 BIST BALIKESİR 2.162 -2,40 BIST BURSA 3.461 2,59 BIST DENIZLI 2.890 -0,61 BIST ISTANBUL 1.531 -0,10 BIST IZMIR 3.693 -0,39 BIST KAYSERI 10.457 0,78 BIST KOCAELI 3.977 0,81 BIST KONYA 4.028 4,13 BIST TEKIRDAĞ 11.531 0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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