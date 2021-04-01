Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.535 4,90 BIST ANKARA 2.293 2,72 BIST ANTALYA 2.943 2,61 BIST BALIKESİR 2.258 2,32 BIST BURSA 3.491 1,92 BIST DENIZLI 2.997 2,91 BIST ISTANBUL 1.566 2,59 BIST IZMIR 3.853 2,97 BIST KAYSERI 10.836 3,71 BIST KOCAELI 4.095 3,13 BIST KONYA 4.398 3,73 BIST TEKIRDAĞ 11.802 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler

Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi

DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu

Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma

Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu