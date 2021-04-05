Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

05.04.2021 18:57
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.4530,21BIST ANKARA2.3551,46BIST ANTALYA2.959-0,73BIST BALIKESİR2.3973,77BIST BURSA3.506-0,60BIST DENIZLI2.967-1,04BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA14.4530,21
BIST ANKARA2.3551,46
BIST ANTALYA2.959-0,73
BIST BALIKESİR2.3973,77
BIST BURSA3.506-0,60
BIST DENIZLI2.967-1,04
BIST ISTANBUL1.5760,67
BIST IZMIR3.9431,60
BIST KAYSERI11.3944,41
BIST KOCAELI4.1320,91
BIST KONYA4.401-0,76
BIST TEKIRDAĞ12.073-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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