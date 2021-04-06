Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.179
|-1,90
|BIST ANKARA
|2.299
|-2,40
|BIST ANTALYA
|2.904
|-1,86
|BIST BALIKESİR
|2.353
|-1,84
|BIST BURSA
|3.457
|-1,41
|BIST DENIZLI
|2.914
|-1,80
|BIST ISTANBUL
|1.562
|-0,92
|BIST IZMIR
|3.839
|-2,63
|BIST KAYSERI
|11.526
|1,15
|BIST KOCAELI
|4.099
|-0,79
|BIST KONYA
|4.320
|-1,84
|BIST TEKIRDAĞ
|11.844
|-1,89
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi