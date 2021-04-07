Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.967 -1,50 BIST ANKARA 2.282 -0,73 BIST ANTALYA 2.878 -0,90 BIST BALIKESİR 2.363 0,43 BIST BURSA 3.456 -0,03 BIST DENIZLI 2.873 -1,42 BIST ISTANBUL 1.554 -0,49 BIST IZMIR 3.816 -0,61 BIST KAYSERI 11.479 -0,41 BIST KOCAELI 4.064 -0,87 BIST KONYA 4.196 -2,87 BIST TEKIRDAĞ 11.550 -2,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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