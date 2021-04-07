Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.967
|-1,50
|BIST ANKARA
|2.282
|-0,73
|BIST ANTALYA
|2.878
|-0,90
|BIST BALIKESİR
|2.363
|0,43
|BIST BURSA
|3.456
|-0,03
|BIST DENIZLI
|2.873
|-1,42
|BIST ISTANBUL
|1.554
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.816
|-0,61
|BIST KAYSERI
|11.479
|-0,41
|BIST KOCAELI
|4.064
|-0,87
|BIST KONYA
|4.196
|-2,87
|BIST TEKIRDAĞ
|11.550
|-2,48
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi