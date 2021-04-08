Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.965
|-0,01
|BIST ANKARA
|2.255
|-1,20
|BIST ANTALYA
|2.822
|-1,96
|BIST BALIKESİR
|2.348
|-0,61
|BIST BURSA
|3.463
|0,20
|BIST DENIZLI
|2.889
|0,57
|BIST ISTANBUL
|1.557
|0,20
|BIST IZMIR
|3.827
|0,30
|BIST KAYSERI
|11.618
|1,22
|BIST KOCAELI
|4.044
|-0,49
|BIST KONYA
|4.101
|-2,27
|BIST TEKIRDAĞ
|11.558
|0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi