Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.669 -2,12 BIST ANKARA 2.232 -1,01 BIST ANTALYA 2.705 -4,15 BIST BALIKESİR 2.310 -1,66 BIST BURSA 3.399 -1,84 BIST DENIZLI 2.777 -3,86 BIST ISTANBUL 1.522 -2,26 BIST IZMIR 3.768 -1,54 BIST KAYSERI 11.253 -3,14 BIST KOCAELI 3.968 -1,86 BIST KONYA 4.217 2,82 BIST TEKIRDAĞ 11.217 -2,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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