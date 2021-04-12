Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.207
|-3,38
|BIST ANKARA
|2.170
|-2,76
|BIST ANTALYA
|2.546
|-5,86
|BIST BALIKESİR
|2.339
|1,28
|BIST BURSA
|3.358
|-1,20
|BIST DENIZLI
|2.714
|-2,29
|BIST ISTANBUL
|1.490
|-2,08
|BIST IZMIR
|3.697
|-1,89
|BIST KAYSERI
|11.109
|-1,28
|BIST KOCAELI
|3.865
|-2,61
|BIST KONYA
|4.396
|4,25
|BIST TEKIRDAĞ
|11.585
|3,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi