Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.163
|-0,33
|BIST ANKARA
|2.180
|0,43
|BIST ANTALYA
|2.470
|-2,99
|BIST BALIKESİR
|2.295
|-1,90
|BIST BURSA
|3.257
|-3,00
|BIST DENIZLI
|2.614
|-3,68
|BIST ISTANBUL
|1.481
|-0,64
|BIST IZMIR
|3.652
|-1,21
|BIST KAYSERI
|10.964
|-1,31
|BIST KOCAELI
|3.843
|-0,56
|BIST KONYA
|4.314
|-1,87
|BIST TEKIRDAĞ
|11.201
|-3,32
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi