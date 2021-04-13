Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.163 -0,33 BIST ANKARA 2.180 0,43 BIST ANTALYA 2.470 -2,99 BIST BALIKESİR 2.295 -1,90 BIST BURSA 3.257 -3,00 BIST DENIZLI 2.614 -3,68 BIST ISTANBUL 1.481 -0,64 BIST IZMIR 3.652 -1,21 BIST KAYSERI 10.964 -1,31 BIST KOCAELI 3.843 -0,56 BIST KONYA 4.314 -1,87 BIST TEKIRDAĞ 11.201 -3,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi

Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori

İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var

Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu

Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı

Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış