Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.027
|-2,36
|BIST ANKARA
|2.183
|-1,54
|BIST ANTALYA
|2.511
|-2,94
|BIST BALIKESİR
|2.319
|-1,21
|BIST BURSA
|3.248
|-1,24
|BIST DENIZLI
|2.617
|-3,16
|BIST ISTANBUL
|1.490
|-0,80
|BIST IZMIR
|3.739
|-0,08
|BIST KAYSERI
|10.979
|-1,71
|BIST KOCAELI
|3.854
|-1,42
|BIST KONYA
|4.345
|-5,05
|BIST TEKIRDAĞ
|11.044
|-2,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi