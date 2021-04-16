Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.961 -0,47 BIST ANKARA 2.191 0,37 BIST ANTALYA 2.488 -0,93 BIST BALIKESİR 2.366 2,02 BIST BURSA 3.258 0,31 BIST DENIZLI 2.608 -0,34 BIST ISTANBUL 1.488 -0,13 BIST IZMIR 3.717 -0,59 BIST KAYSERI 10.969 -0,09 BIST KOCAELI 3.894 1,02 BIST KONYA 4.363 0,42 BIST TEKIRDAĞ 11.119 0,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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