Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.961
|-0,47
|BIST ANKARA
|2.191
|0,37
|BIST ANTALYA
|2.488
|-0,93
|BIST BALIKESİR
|2.366
|2,02
|BIST BURSA
|3.258
|0,31
|BIST DENIZLI
|2.608
|-0,34
|BIST ISTANBUL
|1.488
|-0,13
|BIST IZMIR
|3.717
|-0,59
|BIST KAYSERI
|10.969
|-0,09
|BIST KOCAELI
|3.894
|1,02
|BIST KONYA
|4.363
|0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|11.119
|0,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi