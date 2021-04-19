Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.654
|-2,20
|BIST ANKARA
|2.159
|-1,47
|BIST ANTALYA
|2.332
|-6,25
|BIST BALIKESİR
|2.253
|-4,81
|BIST BURSA
|3.123
|-4,13
|BIST DENIZLI
|2.412
|-7,51
|BIST ISTANBUL
|1.458
|-2,01
|BIST IZMIR
|3.655
|-1,68
|BIST KAYSERI
|10.746
|-2,03
|BIST KOCAELI
|3.762
|-3,39
|BIST KONYA
|4.158
|-4,70
|BIST TEKIRDAĞ
|10.629
|-4,40
Kaynak: AA
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