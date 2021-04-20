Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.467
|-1,37
|BIST ANKARA
|2.110
|-2,26
|BIST ANTALYA
|2.224
|-4,65
|BIST BALIKESİR
|2.161
|-4,08
|BIST BURSA
|3.076
|-1,52
|BIST DENIZLI
|2.344
|-2,85
|BIST ISTANBUL
|1.432
|-1,79
|BIST IZMIR
|3.563
|-2,50
|BIST KAYSERI
|10.526
|-2,05
|BIST KOCAELI
|3.700
|-1,62
|BIST KONYA
|4.240
|1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|10.517
|-1,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi