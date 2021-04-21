Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.663 1,45 BIST ANKARA 2.032 -3,68 BIST ANTALYA 2.131 -4,18 BIST BALIKESİR 2.052 -5,04 BIST BURSA 2.935 -4,57 BIST DENIZLI 2.151 -8,21 BIST ISTANBUL 1.390 -2,97 BIST IZMIR 3.424 -3,90 BIST KAYSERI 10.008 -4,92 BIST KOCAELI 3.554 -3,97 BIST KONYA 3.913 -7,71 BIST TEKIRDAĞ 9.928 -5,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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