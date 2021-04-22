Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.708
|0,33
|BIST ANKARA
|2.065
|1,59
|BIST ANTALYA
|2.272
|6,62
|BIST BALIKESİR
|2.164
|5,47
|BIST BURSA
|2.974
|1,32
|BIST DENIZLI
|2.248
|4,51
|BIST ISTANBUL
|1.411
|1,51
|BIST IZMIR
|3.485
|1,77
|BIST KAYSERI
|10.166
|1,58
|BIST KOCAELI
|3.610
|1,59
|BIST KONYA
|3.797
|-2,97
|BIST TEKIRDAĞ
|10.234
|3,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi