Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.070
|-0,45
|BIST ANKARA
|2.117
|-2,36
|BIST ANTALYA
|2.665
|2,91
|BIST BALIKESİR
|2.174
|-3,26
|BIST BURSA
|3.050
|-2,39
|BIST DENIZLI
|2.384
|-0,36
|BIST ISTANBUL
|1.456
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.597
|-1,80
|BIST KAYSERI
|10.623
|-2,13
|BIST KOCAELI
|3.722
|-0,08
|BIST KONYA
|4.320
|6,91
|BIST TEKIRDAĞ
|10.975
|-1,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi