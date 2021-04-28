Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 15.070 -0,45 BIST ANKARA 2.117 -2,36 BIST ANTALYA 2.665 2,91 BIST BALIKESİR 2.174 -3,26 BIST BURSA 3.050 -2,39 BIST DENIZLI 2.384 -0,36 BIST ISTANBUL 1.456 -0,15 BIST IZMIR 3.597 -1,80 BIST KAYSERI 10.623 -2,13 BIST KOCAELI 3.722 -0,08 BIST KONYA 4.320 6,91 BIST TEKIRDAĞ 10.975 -1,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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