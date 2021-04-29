Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.098
|0,18
|BIST ANKARA
|2.135
|0,85
|BIST ANTALYA
|2.621
|-1,68
|BIST BALIKESİR
|2.142
|-1,48
|BIST BURSA
|3.055
|0,19
|BIST DENIZLI
|2.271
|-4,75
|BIST ISTANBUL
|1.478
|1,47
|BIST IZMIR
|3.664
|1,87
|BIST KAYSERI
|10.871
|2,33
|BIST KOCAELI
|3.762
|1,08
|BIST KONYA
|4.463
|3,32
|BIST TEKIRDAĞ
|11.064
|0,81
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi