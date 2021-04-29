Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 15.098 0,18 BIST ANKARA 2.135 0,85 BIST ANTALYA 2.621 -1,68 BIST BALIKESİR 2.142 -1,48 BIST BURSA 3.055 0,19 BIST DENIZLI 2.271 -4,75 BIST ISTANBUL 1.478 1,47 BIST IZMIR 3.664 1,87 BIST KAYSERI 10.871 2,33 BIST KOCAELI 3.762 1,08 BIST KONYA 4.463 3,32 BIST TEKIRDAĞ 11.064 0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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