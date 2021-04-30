Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.863 -1,55 BIST ANKARA 2.146 0,51 BIST ANTALYA 2.715 3,60 BIST BALIKESİR 2.156 0,67 BIST BURSA 3.028 -0,91 BIST DENIZLI 2.261 -0,45 BIST ISTANBUL 1.474 -0,21 BIST IZMIR 3.714 1,36 BIST KAYSERI 10.898 0,25 BIST KOCAELI 3.760 -0,08 BIST KONYA 4.770 6,89 BIST TEKIRDAĞ 11.091 0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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