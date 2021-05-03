Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.169
|2,06
|BIST ANKARA
|2.175
|1,33
|BIST ANTALYA
|2.830
|4,24
|BIST BALIKESİR
|2.204
|2,19
|BIST BURSA
|3.058
|1,00
|BIST DENIZLI
|2.282
|0,92
|BIST ISTANBUL
|1.512
|2,54
|BIST IZMIR
|3.792
|2,09
|BIST KAYSERI
|11.155
|2,35
|BIST KOCAELI
|3.849
|2,39
|BIST KONYA
|4.726
|-0,94
|BIST TEKIRDAĞ
|11.312
|1,99
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi